Vierde zege op rij voor Internazionale

ANP Vierde zege op rij voor Internazionale

UDINE - Internazionale lijkt nu toch op stoom te komen in de Italiaanse Serie A. Een laat doelpunt van Ivan Perisic hielp de club uit Milaan zondag aan de zege (1-2) op Udinese. Daarmee zette de club, die afgelopen najaar coach Frank de Boer ontsloeg, de goede reeks van kort voor de winterpauze voort. Door de vierde zege op rij nadert Inter de subtop.

Door ANP - 8-1-2017, 14:40 (Update 8-1-2017, 14:40)

De Tsjech Jakub Jankto had de thuisploeg in de zeventiende minuut nog wel op voorsprong gezet, waarna Perisic met zijn eerste treffer kort voor rust Inter weer naast Udinese had gebracht. Inter heeft nu 33 punten uit negentien duels.