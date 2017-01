Everton en Stoke City stranden in FA Cup

LIVERPOOL - Everton is zaterdag in de derde ronde van de FA Cup thuis uitgeschakeld. De ploeg van Ronald Koeman, waar Maarten Stekelenburg ontbrak, ging met 2-1 onderuit tegen Leicester City. Romelu Lukaku had de thuisploeg na rust op voorsprong gezet. Invaller Ahmed Musa besliste het duel met twee treffers in het voordeel van de ploeg van coach Claudio Ranieri.

Door ANP - 7-1-2017, 18:16 (Update 7-1-2017, 18:16)

Stoke City verloor thuis van Wolverhampton Wanderers. De thuisploeg met de Nederlanders Bruno Martins Indi, Erik Pieters en Ibrahim Afellay, verloor met 2-0 van de bezoekers die spelen op het tweede niveau in Engeland. De Portugees Hélder Costa en de Ier Matt Doherty maakten de doelpunten voor de Wanderers.