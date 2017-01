AZ in oefenduel gelijk tegen Augsburg

BENAHAVIS - AZ heeft zaterdag het trainingskamp in het Spaanse Benahavis afgesloten met een 1-1-gelijkspel tegen het Duitse FC Augsburg. De Japanner Takashi Usami zette Augsburg voor rust op voorsprong. De gelijkmaker na een uur kwam op naam van Wout Weghorst.

Door ANP - 7-1-2017, 17:16 (Update 7-1-2017, 17:16)

Bij Augsburg speelde oud-AZ'er Jeffrey Gouweleeuw. Net als negen teamgenoten werd hij in de rust gewisseld. Ook AZ-trainer John van den Brom bracht in de tweede helft een volledig ander team in het veld. AZ hervat de competitie vrijdag met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.