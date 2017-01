Feyenoord wint oefenduel van Mainz

MARBELLA - Feyenoord heeft zaterdag een zege geboekt in de voorbereiding op de tweede helft van het seizoen. De Rotterdammers waren in het Estadio Municipal San Pedro in het Spaanse Marbella met 2-0 de Duitse Bundesligaclub FSV Mainz 05 de baas.

Door ANP - 7-1-2017, 17:00 (Update 7-1-2017, 17:00)

Feyenoord begon aan het oefenduel met Dirk Kuijt, Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen en Eljero Elia in de aanval. Voor rust kreeg de Zweedse aanvaller enkele goede kansen, maar beide ploegen gingen met een 0-0-stand de kleedkamers in. Na rust zette Berghuis Feyenoord op 1-0. Hij scoorde uit een indirecte vrije trap. Invaller Bilal Basaçikoglu kreeg in het laatste half uur nog enkele goede kansen. De Duitse doelman Jannik Huth liet in de 77e minuut de bal los bij een voorzet van Basaçikoglu waardoor Jens Toornstra het tweede doelpunt kon binnenschieten.

Eerder op de dag won de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in Marbella al een oefenwedstrijd tegen de amateurs van VV Katwijk met 4-1.