Feyenoord wint oefenpotje van Katwijk

MARBELLA - Feyenoord heeft zijn eerste oefenwedstrijd van het nieuwe jaar gewonnen. De koploper van de eredivisie had zaterdag in het Spaanse Marbella niet veel moeite met de amateurs van VV Katwijk: 4-1. Het besloten oefenpotje duurde twee keer dertig minuten. De Rotterdamse doelpunten kwamen op naam van Michiel Kramer, Mo El Hankouri, Simon Gustafson en Emil Hansson

Door ANP - 7-1-2017, 12:42 (Update 7-1-2017, 12:42)

Trainer Giovanni van Bronckhorst liet in totaal zeventien spelers in actie komen, onder wie de jonge talenten Tyrell Malacia, Dylan Vente en Mats Knoester. Feyenoord speelt later zaterdag (15.00 uur) nogmaals een oefenwedstrijd. Dan tegen de Duitse Bundesligaclub FSV Mainz 05.