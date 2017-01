Trainer Stegeman langer bij Heracles

ALMELO - John Stegeman blijft langer trainer van Heracles Almelo. Hij verlengde vrijdag zijn contract tot de zomer van 2018. De coach was in bezit van een aflopende verbintenis.

Door ANP - 6-1-2017, 17:56 (Update 6-1-2017, 17:56)

Stegeman heeft de selectie van Heracles Almelo sinds augustus 2014 onder zijn hoede. Hij volgde de ontslagen Jan de Jonge op. ,,Ik heb het goed naar mijn zin bij de club'', vertelde Stegeman. ,,En we hebben met elkaar nog meer dan voldoende ambitie."

Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma is blij met het nieuwe contract van Stegeman. ,,We zijn blij dat we met elkaar doorgaan. Van beide kanten hebben we een goed gevoel om het contract te verlengen. We denken met elkaar verdere stappen in de ontwikkeling te kunnen zetten."