ANP Lex Immers weg bij Cardiff City

LONDEN - Lex Immers vertrekt alweer bij Cardiff City. De BBC meldde vrijdag dat beide partijen in goed onderling overleg hebben besloten hun verbintenis per direct te verbreken. De oud-speler van ADO Den Haag en Feyenoord kwam bij de club uit de Championship vrijwel niet aan spelen toe.

Door ANP - 6-1-2017, 13:11 (Update 6-1-2017, 13:11)

Volgens manager Neil Warnock is het de beste oplossing. ,,Eerlijk gezegd komt Lex niet in mijn plannen voor. Bovendien is het gezien zijn persoonlijke omstandigheden ook het beste dat hij naar Nederland terugkeert, of in elk geval ergens dichtbij huis gaat voetballen.''

Immers verruilde Feyenoord in januari 2016 voor Cardiff. Hij had nog een contract tot medio 2018. ,,Hij kan nu gaan en staan waar hij wil'', aldus Warnock. Naar verluidt heeft Club Brugge belangstelling voor Immers.