Go Ahead Eagles huurt speler van Liverpool

ANP Go Ahead Eagles huurt speler van Liverpool

DEVENTER - Go Ahead Eagles heeft voor de tweede helft van het seizoen de Spanjaard Pedro Chirivella van Liverpool gehuurd. Het negentienjarige talent, middenvelder, sluit per direct aan bij de eredivisieclub van trainer Hans de Koning.

Door ANP - 6-1-2017, 11:47 (Update 6-1-2017, 11:47)

Chirivella, sinds 2013 bij Liverpool, speelde in Engeland al wedstrijden in de Premier League, FA Cup en Europa League. Hij heeft bij Liverpool nog een verbintenis tot 2020. In eigen land doorliep Chirivella de jeugdopleiding van Valencia.

Eerder al in de winterstop trok Eagles Elvis Manu voor de rest van het seizoen aan. De hekkensluiter huurt de oud-Feyenoorder van het Engelse Brighton & Hove Albion.