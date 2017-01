Ota verruilt Arnhem voor Tokio

ARNHEM - Kosuke Ota vertrekt definitief bij Vitesse. De Japanner keert per direct terug naar FC Tokyo in zijn eigen land. De 29-jarige verdediger speelde een jaar in Arnhem. Het was de wens van de speler om weer naar huis te gaan.

Door ANP - 6-1-2017, 8:31 (Update 6-1-2017, 8:31)

Technisch directeur Mo Allach van Vitesse: ,,Kosuke is een fantastische jongen. Maar het is geen geheim dat hij het lastig had qua aanpassingen en communicatie. Daarom hebben we meegewerkt aan zijn vertrek.''