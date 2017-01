Kanon mee met Ivoorkust naar Afrika Cup

ABU DHABI - Wilfried Kanon behoort tot de definitieve selectie van Ivoorkust dat deze maand in Gabon zijn titel verdedigt in de Afrika Cup. Het houdt in dat zijn club ADO Den Haag de verdediger voorlopig kwijt is.

Door ANP - 5-1-2017, 9:52 (Update 5-1-2017, 9:52)

Bondscoach Michel Dussuyer maakte donderdag de lijst van 23 spelers bekend en de 23-jarige Kanon is een van de zeven verdedigers. Hij was er twee jaar geleden ook bij toen zijn land in Equatorial Guinea de titel veroverde.

Ivoorkust begint het toernooi op 16 januari met een wedstrijd tegen Togo.