ANP Sparta verslaat NEC in Spanje

ESTEPONA - Sparta Rotterdam is het nieuwe jaar met een overwinning in Spanje begonnen. De ploeg van trainer Alex Pastoor versloeg NEC in Estepona met 3-1. Voor de ploeg uit de Maasstad kwamen Craig Goodwin, Stijn Spierings en Loris Brogno tot scoren. Voor NEC maakte Julian von Haacke het doelpunt. Bij Sparta debuteerde de Finse international Janne Saksela na de rust.

Door ANP - 4-1-2017, 19:23 (Update 4-1-2017, 19:23)

Sparta oefent in Spanje zaterdag nog tegen de beloftenploeg van Borussia Mönchengladbach. NEC treedt op dezelfde dag tegen PEC Zwolle aan.