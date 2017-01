Arveladze weg bij Maccabi Tel Aviv

TEL AVIV - Het contract van trainer Shota Arveladze bij Maccabi Tel Aviv is ontbonden. De Israëlische club meldt woensdag op de website dat die beslissing in onderling overleg is genomen. ,,We danken Shota voor zijn bijdrage aan de club en het bereiken van de groepsfase in de Europa League'', zegt technisch directeur Jordi Cruijff. ,,Maar soms werkt iets niet zoals vooraf verwacht. Dat kan aan mij liggen, aan de spelers of aan de coach. In dit soort situaties is het beter om uit elkaar te gaan.''

Door ANP - 4-1-2017, 18:57 (Update 4-1-2017, 18:57)

Arveladze volgde afgelopen zomer de naar Ajax vertrokken Peter Bosz op. Maccabi Tel Aviv staat tweede in de Israëlische competitie op acht punten van leider Hapoel Beersheva. Het speelde in de Europa League dit seizoen onder meer tegen AZ. In Alkmaar won het met 2-1, in Tel Aviv werd het gelijk: 0-0. AZ plaatste zich samen met Zenit Sint-Petersburg voor de knock-outfase.