Vermaelen loopt opnieuw blessure op

ANP Vermaelen loopt opnieuw blessure op

ROME - AS Roma moet er rekening mee houden opnieuw een tijd niet over Thomas Vermaelen te kunnen beschikken. De Belgische verdediger, die door de Italiaanse voetbalclub wordt gehuurd van FC Barcelona, heeft een blessure aan zijn linkerkuit opgelopen. Hoe ernstig de kwetsuur precies is, is nog niet duidelijk.

Door ANP - 4-1-2017, 12:49 (Update 4-1-2017, 12:49)

Vermaelen kwam door blessures dit seizoen pas in zes wedstrijden van AS Roma in actie. In de competitiewedstrijd tegen Chievo op 22 december speelde de oud-Ajacied voor het eerst sinds eind augustus de volle negentig minuten mee.