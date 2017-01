Jans bezig aan laatste seizoen bij PEC Zwolle

ZWOLLE - Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer bij PEC Zwolle. De trainer heeft dinsdagavond de clubleiding gemeld zijn aflopende contract niet te willen verlengen, meldt PEC Zwolle woensdag.

Jans is bezig aan zijn vierde seizoen als coach van Zwolle. In zijn eerste jaar won Zwolle de KNVB-beker. De ploeg van Jans versloeg Ajax in april 2014 in de finale met 5-1. Een aantal maanden later was Zwolle ook de sterkste in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. In Europa werd de club al snel uitgeschakeld.

Dit seizoen gaat het minder goed met PEC, dat halverwege de competitie op de zestiende plaats staat en in de tweede seizoenshelft degradatie moet voorkomen.

Waardig afsluiten

,,We hebben met elkaar historie geschreven en ik vind het prachtig daar onderdeel van uit te maken. Toch heb ik besloten om deze zomer te vertrekken bij de club. Simpelweg omdat ik benieuwd ben, naar datgene er tegen die tijd op mijn pad komt. De komende periode ben ik echter tot in mijn vezels gemotiveerd om handhaving in de eredivisie te realiseren en mijn tijd in Zwolle waardig af te sluiten” , aldus Jans, die eerder als trainer werkte bij FC Groningen, sc Heerenveen en het Belgische Standard Luik.

Als voetballer was Jans tussen 1976 en 1982 ook al actief bij PEC Zwolle. In die periode speelde hij 157 officiële wedstrijden.

Adriaan Visser, voorzitter van PEC Zwolle, zegt Jans dankbaar te zijn voor de ontwikkeling die de club heeft doorgemaakt. ,,Gezien de optelsom van sportieve prestaties kan gerust gesteld worden dat Ron de meest succesvolle trainer is uit de historie van PEC Zwolle'', zegt hij.