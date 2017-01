Chapecoense vindt twintig nieuwe spelers

RIO DE JANEIRO - Chapecoense zal twintig voetballers aanmelden voor het nieuwe seizoen. Dat vertelde Rui Costa, de directeur van de Braziliaanse club die eind november bijna de complete selectie verloor bij een vliegtuigcrash in Colombia.

Door ANP - 3-1-2017, 23:12 (Update 3-1-2017, 23:12)

Centre Neto en Alan Ruschel krijgen ook een rugnummer. Zij overleefden het ongeluk in de buurt van Medellin en maken wellicht nog ooit hun rentree bij Chapecoense. Tweede doelman Jackson Follmann was de derde speler de crash overleefde. Hij moest echter een deel van zijn been laten amputeren.

Chapecoense begint het seizoen op 26 januari met een thuiswedstrijd tegen Joinville.