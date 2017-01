Inhaalrace levert Arsenal punt op

BOURNEMOUTH - Arsenal is dinsdagavond verder achterop geraakt tijdens de titelrace in de Premier League. Het elftal van trainer Arsène Wenger besloot op bezoek bij Bournemouth een spectaculaire inhaalrace met een punt (3-3).

Door ANP - 3-1-2017, 22:46 (Update 3-1-2017, 22:46)

Bournemouth verspeelde een voorsprong van 3-0 in de laatste twintig minuten. Charlie Daniels, Callum Wilson en Ryan Fraser zetten de bezoekers op een beschamende achterstand. De wedstrijd leek beslist, maar Arsenal vocht zich terug met doelpunten van Alexis Sanchez en Lucas Pérez. Bournemouth kwam na 83 minuten verder in de problemen toen Simon Francis een rode kaart kreeg. In blessuretijd tekende Olivier Giroud voor 3-3. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd voor Bournemouth

Arsenal heeft inmiddels een achterstand van acht punten op Chelsea, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. De koploper gaat woensdag op bezoek bij Tottenham Hotspur.