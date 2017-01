Zesde zege op rij Manchester United

LONDEN - Manchester United is in de Premier League aan een sterke serie bezig. De Engelse grootmacht won maandagavond in Londen met 2-0 van West Ham United. Dat was de zesde zege op rij voor de ploeg van trainer José Mourinho. De Mancunians zijn in de competitie al elf duels op rij ongeslagen.

Door ANP - 2-1-2017, 20:22 (Update 2-1-2017, 20:22)

West Ham United moest al na een kwartier met tien man verder na de rode kaart voor Sofiane Feghouli, die een sliding veel te grof uitvoerde. De thuisploeg hield met een speler minder ruim een uur stand. Invaller Juan Mata brak de ban op aangeven van Marcus Rashford, die vijf minuten eerder in het veld was gekomen. Zlatan Ibrahimovic besliste het duel in de 78e minuut vanuit buitenspelpositie (0-2). Bij ManUnited ontbraken Daley Blind en Memphis Depay.

Manchester United staat zesde op de ranglijst, met tien punten minder dan koploper Chelsea, dat woensdag aantreedt bij nummer vijf Tottenham Hotspur.