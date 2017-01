Oliseh nam zelf contact op met Fortuna

SITTARD - De Nigeriaanse oud-international Sunday Oliseh moest maandag tijdens zijn drukbezochte presentatie als nieuwe hoofdcoach van Fortuna Sittard veelvuldig dezelfde vraag beantwoorden. Waarom kiest zo'n gelouterde voetballer voor een baan bij een bescheiden profclub uit Limburg? Het antwoord van de oud-Ajacied was vrij simpel.

Door ANP - 2-1-2017, 19:18 (Update 2-1-2017, 19:18)

,,Er waren meer clubs in me geïnteresseerd'', legde Oliseh op de website van Fortuna uit. ,,Maar die zijn duizenden kilometers van mijn huis in België vandaan. En ik wil niet ver van mijn gezin zijn. Mijn familie is mijn alles. Belangrijker dan trainen. Maar trainen is het liefste dat ik doe. Ik heb zelfs zelf contact opgenomen met Fortuna. Ik heb wel een manager, maar dit deed ik zelf. Onder meer omdat ik ook een gevoel bij de club wilde krijgen.''

Oliseh (42) is de opvolger van Ben van Dael, die vorige maand na een ruime nederlaag tegen FC Den Bosch (4-0) werd ontslagen. Fortuna Sittard ging als nummer achttien van de Jupiler League de winterstop in. Gevraagd naar zijn eerste doelstelling was Oliseh duidelijk: ,,niet degraderen''.