Van Dijk mist confrontatie met Koeman

ANP Van Dijk mist confrontatie met Koeman

LIVERPOOL - Virgil van Dijk mist maandag de confrontatie tussen Southampton en Everton, de club van manager Ronald Koeman. De verdediger van de 'Saints' werd op oudejaarsdag in de verloren thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-2) kort voor tijd van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart. Van Dijk is daardoor geschorst voor het duel op Goodison Park met het elftal van Koeman.

Door ANP - 1-1-2017, 18:47 (Update 1-1-2017, 18:47)

,,Dat komt ons slecht uit'', zei manager Claude Puel van Southampton op nieuwjaarsdag. ,,Virgil is heel belangrijk voor ons.'' De ploeg van Puel zit in een loodzware periode, met drie wedstrijden in slechts zes dagen. ,,We zijn de enige club met dit schema, ik vind dat niet kunnen'', zei de Franse manager, die ook niet kan beschikken over de geblesseerde Jordy Clasie.

Bij Everton ontbrak doelman Maarten Stekelenburg de laatste wedstrijden vanwege een beenblessure.