Watford weken zonder Janmaat

WATFORD - Daryl Janmaat staat voorlopig aan de kant bij Watford. De Nederlandse verdediger raakte maandag op tweede kerstdag tegen Crystal Palace al binnen een halve minuut geblesseerd. Janmaat kampt met een liesblessure en heeft volgens manager Walter Mazzarri zo'n drie weken nodig om te herstellen.

Door ANP - 30-12-2016, 16:57 (Update 30-12-2016, 17:04)

Hetzelfde geldt voor middenvelder Valon Behrami, die tegen Crystal Palace (1-1) ook al vroeg uitviel. Watford ontvangt op nieuwjaarsdag Tottenham Hotspur, dat zonder de geschorste verdedigers Jan Vertonghen en Kyle Walker en de geblesseerde Erik Lamela naar stadion Vicarage Road komt.

De Belgische verdediger Toby Alderweireld is wel weer beschikbaar voor manager Mauricio Pochettino, nadat de oud-Ajacied woensdag de gewonnen uitwedstrijd tegen Southampton (1-4) had gemist vanwege ziekte. Vincent Janssen maakte toen als invaller zijn rentree, nadat hij een maand aan de kant had gestaan met een enkelblessure. Tottenham staat na achttien duels vijfde in de Premier League, tien punten achter koploper Chelsea.

Pochettino

,,Chelsea staat al ver voor, het wordt voor iedereen moeilijk om hen nog te achterhalen'', zei Pochettino vrijdag. ,,Maar we gaan ervoor vechten om het gat te verkleinen.'' Volgende week woensdag ontvangt Tottenham de koploper op het eigen White Hart Lane. ,,Het seizoen is pas halverwege en duurt nog lang. We krijgen woensdag de kans om dichterbij te komen. Maar eerst moeten we Watford verslaan.''

Pochettino verwacht niet dat Tottenham Hotspur zich komende maand gaat roeren op de transfermarkt, hoewel de Londense club wel in verband wordt gebracht met Ross Barkley (Everton) en Isco (Real Madrid).