Zlatan gelooft nog in titel voor United

MANCHESTER - De achterstand op koploper Chelsea bedraagt liefst dertien punten, maar Manchester United is volgens Zlatan Ibrahimovic nog niet kansloos voor de Engelse voetbaltitel. ,,Hopelijk maken de andere teams wat uitglijders en kunnen we dichterbij komen. We werken er hard voor en geloven er nog in'', aldus de 35-jarige Zweedse aanvaller in een interview met ESPN.

Door ANP - 30-12-2016, 13:12 (Update 30-12-2016, 13:12)

Manchester begon moeizaam aan de competitie. De laatste vier wedstrijden won de ploeg van trainer José Mourinho. Ibrahimovic scoorde tot dusverre zeventien keer voor United, waarvan twaalfmaal in de competitie. Vooral in het begin kreeg de oud-Ajacied kritiek. ,,Ik praat met mijn voeten, ik word niet betaald om met mijn mond te praten'', zegt Zlatan. ,,Ik begin altijd aan een seizoen om het beter te doen dan het vorige. Ik weet namelijk dat mijn laatste seizoen perfect was. Dat probeer ik steeds te overtreffen, al vijftien jaar lang.''