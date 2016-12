Blind wil langer door bij Oranje

AMSTERDAM - Als het aan Danny Blind ligt, blijft hij na het wereldkampioenschap voetbal van 2018 in Rusland aan als bondscoach van het Nederlands elftal. ,,Ik vind het bondscoachschap een geweldige job en sta open voor nog twee jaar'', zegt de geboren Zeeuw donderdag in een interview in De Telegraaf.

Door ANP - 29-12-2016, 8:29 (Update 29-12-2016, 8:29)

Blind beseft dat veel afhangt van de kwalificatiereeks voor het WK. Oranje zal zich komend jaar voor het WK moeten zien te plaatsen. ,,Als we ons in 2017 niet kwalificeren, dan ben ik weg'', aldus Blind, die zichzelf niet aan de slag ziet gaan als hoofdtrainer bij een topclub. ,,Maar als ik niet twee jaar door kan als bondscoach, sta ik ook open voor een assistentschap bij een topclub. En anders stop ik.''

Nederland staat na vier wedstrijden op de gedeelde tweede plaats in groep A van het Europese kwalificatietoernooi. Koploper Frankrijk heeft drie punten meer.