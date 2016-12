Romero nieuwe trainer Málaga

ANP Romero nieuwe trainer Málaga

MÁLAGA - Marcelo Romero is de nieuwe trainer van Málaga. Hij is de opvolger van Juande Ramos, die dinsdag werd ontslagen. Romero was al als assistent-trainer betrokken bij het eerste elftal van de Spaanse voetbalploeg. De oefenmeester uit Uruguay is voorlopig een overeenkomst tot aan het einde van het seizoen overeengekomen.

Door ANP - 28-12-2016, 15:03 (Update 28-12-2016, 15:03)

Bij Málaga vielen de resultaten tegen tijdens de eerste helft van het seizoen. De club staat voorlopig op de elfde plaats van de Spaanse La Liga en werd vorige week in het nationale bekertoernooi uitgeschakeld door tweedeklasser Córdoba.