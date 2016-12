Roda JC huurt spits Papazoglou

ANP Roda JC huurt spits Papazoglou

KERKRADE - Roda JC heeft de selectie aangevuld met aanvaller Thanasis Papazoglou. De 28-jarige Griek wordt voor een half jaar gehuurd van het Belgische KV Kortrijk. Papazoglou speelt sinds het seizoen 2015-2016 in België. Daarvoor kwam hij onder meer uit voor PAOK Saloniki, OFI Kreta en Olympiakos Pireaus. Dit seizoen kwam hij bij Kortrijk tot tien optredens, waarin hij niet scoorde.

Door ANP - 28-12-2016, 12:18 (Update 28-12-2016, 12:18)

,,Met de komst van Thanasis hebben we meer mogelijkheden in onze aanvalslinie. De speler is goed bekend bij de scouting en onze technische staf'', liet technisch directeur Ton Caanen op de website van de eredivisionist uit Kerkrade weten. Met Yannis Anastasiou treft hij een landgenoot als trainer. Roda JC sloot de eerste competitiehelft af als zeventiende.