Seizoen voorbij voor topschutter Genk Karelis

GENK - Kersverse coach Albert Stuivenberg van Racing Genk moet het de rest van het seizoen doen zonder topschutter Nikos Karelis. De Griekse aanvaller blesseerde zich dinsdag in het met 2-0 gewonnen competitieduel met AA Gent. Uit onderzoek bleek een dag later dat de voorste kruisband van zijn linkerknie is afgescheurd.

Door ANP - 28-12-2016, 12:10 (Update 28-12-2016, 12:10)

Karelis scoorde in de wedstrijd nog vanaf de strafschopstip, maar moest vijf minuten na de pauze hinkend naar de kleedkamer. Er werd al gevreesd voor een zware knieblessure en dat bleek een dag later werkelijkheid. Genk nam de 17-voudig Grieks international in januari 2016 voor zo'n 2,5 miljoen euro over van Panathinaikos. In 52 duels voor de Limburgers maakte hij 29 doelpunten.

De Nederlander Stuivenberg, dinsdag gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Peter Maes, wist al dat zijn nieuwe club verdediger Wilfred Ndidi kwijtraakt aan Leicester City.