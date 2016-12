Aubameyang voert Gabon aan op Afrika Cup

LIBREVILLE - Gastland Gabon heeft alle hoop bij het toernooi om de Afrika Cup gevestigd op Pierre-Emerick Aubameyang. De topschutter van Borussia Dortmund voert de selectie aan die bondscoach José Antonio Camacho dinsdag presenteerde. Aubameyang (27) is de aanvoerder en grote ster bij de nationale ploeg van het organiserende land.

Door ANP - 27-12-2016, 19:45 (Update 27-12-2016, 19:45)

De spits uit Gabon voert halverwege het seizoen de topschutterslijst in de Bundesliga aan. In vijftien wedstrijden maakte Aubameyang liefst zestien doelpunten voor Dortmund, dat desondanks dit seizoen niet kan meedoen in de strijd om de landstitel.

De huidige nummer zes van Duitsland moet het bij de hervatting van het seizoen stellen zonder de trefzekere spits, die dan in Gabon zit. Het gastland opent de Afrika Cup op 14 januari tegen Guinee-Bissau en speelt in groep A ook tegen Burkina Faso en Kameroen.