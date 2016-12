Afellay kan rentree maken op Anfield

LIVERPOOL - Ibrahim Afellay kan dinsdag na acht maanden afwezigheid zijn rentree maken bij Stoke City. De Nederlandse international zit bij de selectie voor de uitwedstrijd in de Premier League tegen Liverpool. Afellay begint om 18.15 uur op Anfield op de bank bij de bezoekers.

Door ANP - 27-12-2016, 17:35 (Update 27-12-2016, 17:35)

De dertigjarige Utrechter liep eind april tijdens de training een zware knieblessure op. Afellay scheurde een kruisband, iets wat hem eerder in dienst van FC Barcelona ook al was overkomen. De 53-voudig international van Oranje maakte bijna twee weken geleden zijn rentree bij Stoke City, tijdens een wedstrijd van de beloften. Afellay kan dinsdagavond als invaller speelminuten maken in de hoofdmacht.

Manager Mark Hughes van Stoke City heeft Erik Pieters en Bruno Martins Indi een basisplaats gegeven. Zij treffen bij Liverpool een mede-international, middenvelder Georginio Wijnaldum. Roberto Firmino staat bij de thuisclub ook aan de aftrap, hoewel hij enkele dagen eerder was betrapt op het rijden onder invloed. De Braziliaan werd aangehouden door de politie.