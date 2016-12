Feyenoord met drie talenten naar Marbella

ANP Feyenoord met drie talenten naar Marbella

ROTTERDAM - Mats Knoester, Dylan Vente en Tyrell Malacia stappen op 3 januari met de A-selectie van Feyenoord op het vliegtuig naar Marbella voor een trainingskamp van de koploper van de eredivisie. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft de drie talenten van de hoogste juniorenploeg van de club uit Rotterdam uitgenodigd om mee naar Spanje te gaan.

Door ANP - 27-12-2016, 11:29 (Update 27-12-2016, 11:29)

De 18-jarige Knoester is een centrale verdediger en de 17-jarige Malacia speelt graag als linksback. De 17-jarige Vente is spits, net als zijn oom Leen die in 1937 het eerste doelpunt van Feyenoord in De Kuip maakte.

Feyenoord verblijft tot en met 8 januari in Marbella. De formatie oefent daar op 7 januari tegen het Duitse FSV Mainz 05.