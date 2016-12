AS Roma heeft grond voor nieuw stadion

ANP AS Roma heeft grond voor nieuw stadion

ROME - AS Roma is weer dichter bij de komst van een nieuw stadion gekomen. De Italiaanse club heeft in het zuidwesten van de hoofdstad van Italië grond gevonden voor de bouw van Stadio Della Roma.

Door ANP - 27-12-2016, 9:57 (Update 27-12-2016, 9:57)

Volgens directeur Umberto Gandini kan AS Roma het nieuwe onderkomen met 56.000 plaatsen in het seizoen 2020-2021 betrekken. Het gemeentebestuur van Rome moet nog wel goedkeuring verlenen aan het project dat maar liefst 1,3 miljard euro gaat kosten. De bedoeling is ook dat er grote winkels en restaurants rond het stadion verrijzen.

AS Roma wil met het nieuwe stadion beter kunnen concurreren met kampioen Juventus, dat de macht weer in Italië heeft gegrepen nadat het in 2011 zelf eigenaar is geworden van een nieuw stadion. AS Roma voetbalt op dit moment net als stadgenoot Lazio alle thuiswedstrijden in het olympisch stadion van Rome.

AS Roma, waar Kevin Strootman voetbalt, is al jaren bezig met een nieuw stadion.