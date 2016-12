Fenerbahçe ruim langs Trabzonspor

TRABZON - Het Turkse Fenerbahçe heeft maandag een 3-0-zege geboekt in de uitwedstrijd tegen Trabzonspor. Jeremain Lens nam de derde treffer voor zijn rekening voor de ploeg van coach Dick Advocaat. Hij was de enige Nederlander op het veld: Robin van Persie is geblesseerd, Gregory van der Wiel maakt voorlopig geen deel meer uit van de selectie. Voor rust scoorden Fernandão en Moussa Sow, Lens deed dat in de 67e minuut. Trabzonpsor raakte al in de 27e minuut, bij een 0-0-stand, Yusuf Erdogan kwijt die met rood naar de kant moest.

Door ANP - 26-12-2016, 20:19 (Update 26-12-2016, 20:19)

De ploeg van coach Dick Advocaat staat vierde op vijf punten van koploper Basaksehir, dat eerder in het weekeinde twee punten liet liggen. 'Fener' heeft twee punten minder dan Galatasaray, de stadgenoot die zondag mede door doelpunten van Nigel de Jong en Wesley Sneijder met 5-1 won van Alanyaspor.