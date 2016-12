Firmino (Liverpool) betrapt met drank op

LIVERPOOL - Middenvelder Roberto Firmino van FC Liverpool is zaterdag betrapt op het rijden onder invloed. De Braziliaan werd vroeg in de ochtend in de auto aangehouden en is, zo bevestigde een woordvoerder van de politie, korte tijd vastgezet. De 25-jarige voetballer moet op 31 januari voor de rechter verschijnen.

Door ANP - 26-12-2016, 17:13 (Update 26-12-2016, 17:13)

Op diezelfde dag speelt Liverpool 's avonds tegen Chelsea, de huidige koploper in de Engelse Premier League. Voor de wedstrijd van dinsdag tegen Stoke City kan trainer Jürgen Klopp wel een beroep doen op Firmino.