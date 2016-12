KV Mechelen houdt Zulte Waregem in bedwang

ANP KV Mechelen houdt Zulte Waregem in bedwang

WAREGEM - Zulte Waregem is er maandag in de Belgische voetbalcompetitie niet in geslaagd KV Mechelen te verslaan. De huidige nummer twee op de ranglijst moest tegen de nummer vijf genoegen nemen met een gelijkspel: 0-0. Oostende, dat vierde staat, ging in eigen stadion onderuit tegen het laaggeklasseerde Eupen: 1-3.

Door ANP - 26-12-2016, 16:42 (Update 26-12-2016, 16:42)

Club Brugge en Anderlecht kunnen later op maandag profiteren van de misstap van Zulte Waregem. Koploper Club (40 punten) krijgt bezoek van Moeskroen, terwijl Anderlecht (38 punten) een uitwedstrijd speelt tegen Charleroi. Zulte Waregem heeft nu net als Club Brugge 40 punten.

Hekkensluiter Westerlo won met 4-1 van Kortrijk en deed de laatste plaats over aan Moeskroen.