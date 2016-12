Genk ontslaat trainer Maes

GENK - Peter Maes is niet langer trainer van Racing Genk. De 52-jarige coach kreeg maandag te horen dat hij is ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Genk staat na negentien wedstrijden op de negende plaats in de hoogste Belgische voetbalklasse.

Door ANP - 26-12-2016, 10:19 (Update 26-12-2016, 10:19)

Maes, die bezig was aan zijn tweede seizoen bij de club, presteerde in de Europa League wel goed. Genk eindigde in een groep met Athletic Bilbao, Sassuolo en Rapid Wien bij de eerste twee en plaatste zich voor de volgende ronde. Ook bereikte Genk de halve finales van het Belgische bekertoernooi.

Het is nog onduidelijk wie de opvolger van Maes wordt. Dinsdag zit assistent-trainer Rudi Cossey op de bank in de thuiswedstrijd voor de competitie tegen AA Gent.