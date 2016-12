Goals De Jong en Sneijder bij Galatasaray

ISTANBUL - Mede dankzij doelpunten van Nigel de Jong en Wesley Sneijder heeft Galatasaray zondag in de Turkse competitie een ruime zege geboekt op Alanayaspor: 5-1. De Jong opende na een halfuur de score in de Türk Telekom Arena. Tien minuten later werd het gelijk, maar een eigen doelpunt van de Senegalees Lamine Gassama bracht Galatasaray nog voor rust weer op voorsprong.

Sneijder, de Zwitser Eren Derdiyok en de Portugees Josué scoorden na de pauze. De Jong kreeg nog geel. Galatasaray staat derde en loopt twee punten in op koploper Basaksehir, dat zaterdag gelijkspeelde tegen hekkensluiter Adanaspor: 1-1. Het verschil is nu drie punten.