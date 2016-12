Invaller Maher wint met Osmanlispor

RIZE - Adam Maher kwam zondag bij het Turkse Osmanlispor opnieuw niet verder dan een korte invalbeurt, maar daarin zag de van PSV gehuurde middenvelder zijn ploeg wel de drie punten binnenhalen. Door een benutte penalty in de negentigste minuut won Osmanlispor bij Rizespor en blijft de club van Maher in de buurt van de subtop in de Turkse voetbalcompetitie.

25-12-2016

Maher wordt gehuurd van PSV, maar komt ook in Turkije weinig aan spelen toe. Ditmaal moest hij genoegen nemen met tien minuten. Nadat hij bij een 0-0-stand in het veld was gekomen, kreeg zijn club in de slotminuut een strafschop. Musa Çagiran schoot raak vanaf elf meter.

Een andere Nederlander, Deniz Türüç, maakte het tweede doelpunt voor Kayserispor bij de 2-0-overwinning op Karabukspor. Het was de vierde treffer van dit seizoen voor de oud-speler van Go Ahead Eagles. Kayserispor verliet dankzij de zege de laatste plaats.