Assaidi tekent bij FC Twente

ANP Assaidi tekent bij FC Twente

ENSCHEDE - Oussama Assaidi keert in het shirt van FC Twente terug in de eredivisie. De 28-jarige vleugelaanvaller heeft zaterdag zijn handtekening gezet onder een contract voor 2,5 jaar bij de club uit Enschede.

Door ANP - 24-12-2016, 14:38 (Update 24-12-2016, 14:44)

,,Voor mij waren er verschillende opties in binnen- en buitenland, maar ik heb heel bewust voor FC Twente gekozen, vertelt hij. ,,Met mijn overstap naar FC Twente voeg ik de daad bij het woord, want het sportieve deel staat bij mij voorop en iedereen kent natuurlijk de financiële situatie van de club. Mijn goede gevoel werd voor mij in de gesprekken met trainer René Hake en directeur Jan van Halst nog eens bevestigd. FC Twente speelt het voetbal dat bij mij past en ik heb goede herinneringen aan de sfeer hier in het stadion. Ik heb een periode niet gespeeld en zal even tijd nodig hebben om weer op niveau te komen. Uiteindelijk zal ik het geduld terugbetalen. Ik ben een publiekspeler en ik wil bij FC Twente weer laten zien wat ik kan.”

Assaidi zat zonder club omdat hij zijn contract bij Al Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten had laten ontbinden. De aanvaller kwam sinds januari 2015 uit voor Al Ahli uit Dubai en speelde daarvoor tussen 2012 en 2015 bij Liverpool FC en Stoke City. FC. Assaidi debuteerde in 2006 namens het voormalige FC Omniworld in het betaalde voetbal. Hij belandde via De Graafschap bij Heerenveen, dat hem aan Liverpool verkocht.