West Bromwich doet bod op Schneiderlin

WEST BROMWICH - West Bromwich Albion wil in januari Morgan Schneiderlin overnemen van Manchester United. Manager Tony Pulis van de club uit de Premier League heeft vrijdag bevestigd dat er een bod is uitgebracht op de Franse middenvelder. ,,Meer dan dat zeg ik niet. Het bod ligt er en we moeten eerlijk zijn naar zowel speler als Manchester United'', zei Pulis.

23-12-2016

De hoogte van het bod is niet bekend, maar de Engelse krant The Guardian schatte het bedrag op 18 miljoen pond (omgerekend 21 miljoen euro). Dat zou voor West Bromwich een recordtransfer zijn.

Schneiderlin speelde dit seizoen pas acht keer voor United, dat in 2015 de Franse international voor 25 miljoen weghaalde bij Southampton. Manager Pulis kondigde aan dat de huidige nummer acht in de Premier League in de winterse transferperiode nog meer spelers zal werven.