ANP Eredivisie begint tweede weekeinde augustus

ZEIST - De eredivisie begint komend voetbalseizoen het tweede weekeinde van augustus. Een week eerder, zaterdag 5 augustus, spelen de landskampioen en bekerwinnaar in de ArenA tegen elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dat maakte de KNVB vrijdag bekend.

Door ANP - 23-12-2016, 12:53 (Update 23-12-2016, 12:53)

Het seizoen in de eredivisie loopt, vanwege het wereldkampioenschap in Rusland in de zomer, door tot en met zondag 20 mei. Dan staan de laatste wedstrijden in de play-offs op het programma.

De eerste ronde van de KNVB-beker is op 19, 20 en 21 september. De finale in De Kuip is vastgesteld op zondag 22 april.

'Dubbele' speelronde

In de Jupiler League komt het volgend seizoen vier keer voor dat er een 'dubbele' speelronde is. Dat betekent dat er zowel op vrijdag als op maandag een volledig programma wordt afgewerkt. In de eredivisie is drie keer een midweeks programma.

De invulling van het competitieprogramma volgt op een later moment, aldus de voetbalbond.