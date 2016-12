Braziliaan Oscar verruilt Chelsea voor China

LONDEN - Opnieuw kiest een speler uit een grote Europese voetbalcompetitie voor een avontuur in China. Oscar verruilt Chelsea voor de club Shanghai SIPG. De 25-jarige Braziliaan gaat vanaf januari in de slag in Azië, maakte Chelsea vrijdag bekend.

Door ANP - 23-12-2016, 10:04 (Update 23-12-2016, 10:04)

Oscar speelde 4,5 jaar voor Chelsea. Met de huidige koploper uit de Engelse competitie behaalde de middenvelder de landstitel, en won hij de Europa League en de League Cup. In 203 wedstrijden voor de Londenaren kwam Oscar tot 38 doelpunten. Shanghai SIPG betaalt volgens media omgerekend ongeveer 60 miljoen euro voor Oscar.

Eerder kozen onder anderen de Italiaan Graziano Pellè, Hulk, Gervinho, Ramires en Jackson Martinez al voor een transfer naar China.