ANP Voorzitter Málaga zwaait trainer Ramos uit

MÁLAGA - Met een opvallend bericht op Twitter heeft voorzitter Abdullah Bin Nasser Al Thani van Málaga donderdag afscheid genomen van trainer Juande Ramos. ,,Heel erg bedankt, ik waardeer je eerlijkheid en respecteer je besluit'', schreef de Arabier op het sociale medium in het Spaans, Engels en Arabisch, begeleid met een foto van een zwaaiende Ramos. ,,Ik wens je alle succes.''

Door ANP - 22-12-2016, 23:57 (Update 22-12-2016, 23:57)

Het bericht van sjeik Abdullah lijkt erop te duiden dat Ramos na een half jaar al weer vertrekt bij de Spaanse club, al heeft Málaga dat via de officiële kanalen nog niet bevestigd. De 62-jarige trainer ondertekende afgelopen zomer nog een contract voor drie jaar in Andalusië, nadat hij daarvoor jaren in Oekraïne had gewerkt bij Dnjepr Dnjepropetrovsk. Ramos was eerder trainer van onder meer Sevilla, Real Madrid en Tottenham Hotspur.

Bij Málaga vallen de resultaten tegen. De club staat op de elfde plaats in La Liga en werd deze week in het Spaanse bekertoernooi uitgeschakeld door tweedeklasser Córdoba.