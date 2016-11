Chelsea aan kop in Premier League

ANP Chelsea aan kop in Premier League

MIDDLESBROUGH - Chelsea heeft de macht gegrepen in de Premier League. Het elftal van Antonio Conte won zondag de uitwedstrijd bij Middlesbrough (0-1) en mag zich nu koploper noemen.

Door ANP - 20-11-2016, 19:10 (Update 20-11-2016, 19:26)

Chelsea profiteerde van de halve uitglijder van Liverpool bij Southampton (0-0). Liverpool en Manchester City, dat won bij Crystal Palace (2-1), volgen de nieuwe lijstaanvoerder op een puntje. Chelsea dankte de zege op Middlesbrough, waar Marten de Roon weer een basisplaats had, aan een doelpunt van Diego Costa.

Het kan raar lopen in de opportunistische voetbalwereld. Nog geen twee maanden geleden staakten enkele grote gokkantoren alle weddenschappen op een mogelijk ontslag van trainer Conte. De Italiaan leek op weg naar de uitgang, dachten ze. Inmiddels koppelt Chelsea resultaat aan aantrekkelijk spel, met de koppositie als beloning.

Opmerkelijk

Opmerkelijk was ook de glorieuze rentree van Yaya Touré bij Manchester City. De Ivoriaanse middenvelder was onder manager Pep Guardiola volledig uit beeld geraakt, maar mocht zaterdag tegen Crystal Palace tot ieders verrassing weer eens starten. Touré bezorgde de 'Citizens' met twee doelpunten de winst: 1-2.

Met Georginio Wijnaldum in de basisformatie verloor Liverpool twee punten bij Southampton (0-0), waar Virgil van Dijk weer een sterke indruk maakte in de defensie. Manchester United verspeelde in de slotfase van het duel met Arsenal een voorsprong (1-1). Olivier Giroud bezorgde de bezoekers in de voorlaatste minuut een punt. Daley Blind mocht slechts invallen van trainer José Mourinho. Memphis Depay kreeg in de aanloop van het duel van donderdag met Feyenoord helemaal geen speeltijd.