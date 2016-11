Ten Hag tevreden en teleurgesteld

ENSCHEDE - Trainer Erik ten Hag van FC Utrecht wond zich zondag tijdens de rumoerige uitwedstrijd tegen FC Twente (1-1) meer dan eens op over de arbitrage. De driftige oud-speler en voormalige assistent-trainer van de Tukkers liet zijn frustratie in woord en gebaar geregeld blijken, onder meer bij de snelle rode kaart voor verdediger Ramon Leeuwin en een niet toegekende strafschop aan aanvaller Sébastien Haller. Na afloop hield Ten Hag zich echter wijselijk in.

Door ANP - 20-11-2016, 17:23 (Update 20-11-2016, 17:23)

,,Heb ik tegen de arbitrage geroepen dat ze dramatisch bezig waren?'', sprak hij bij FOX Sports quasi-onwetend. ,,Ach, het is een spel. Ik wil het eigenlijk niet over de leiding hebben. Ik praat liever over mijn ploeg. Ik ben zeer tevreden over de manier waarop ze het snelle vertrek van Ramon hebben opgevangen. We hebben uitstekend verdedigd en konden met tien man toch ook goed onder de druk van FC Twente vandaan komen. We hebben na de rust zelfs een aantal zeer goede kansen afgedwongen. We hadden hier gewoon kunnen en eigenlijk ook moeten winnen. Het puntje met tien man stelt me dus toch ook nog teleur.''