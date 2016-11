AS Roma verliest terrein op Juventus

ATALANTA - AS Roma is zondag verder achterop geraakt bij Juventus, de koploper in de Italiaanse Serie A. Roma, met Kevin Strootman in de basis, verloor met 2-1 bij Atalanta Bergamo. De winnende treffer viel in de slotminuut: Franck Kessie benutte een strafschop nadat Leandro Paredes Atalanta-aanvaller Alejandro Gómez onreglementair had gestuit.

Via Diego Perotti, eveneens vanaf de strafschopstip, waren de Romeinen kort voor rust op voorsprong gekomen. Mattia Caldara had de thuisploeg na ruim een uur meer dan verdiend op gelijke hoogte gebracht. Strootman kreeg geel.

Juventus had zaterdag al met 3-0 gewonnen van Pescara. Duits international Sami Khedira opende tien minuten voor rust de score, in de tweede helft voerden Mario Mandzukic en Hernanes de voorsprong op. Trainer Massimiliano Allegri hield vaste krachten als Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini en Miralem Pjanic op de bank. Deze basisspelers kregen rust met het oog op de confrontatie dinsdag met Sevilla in de Champions League.

Koploper

De koploper heeft 33 punten uit dertien duels, Roma volgt met 26 punten. Het verrassende Atalanta heeft er 25. Net als Lazio, dat zich handhaafde op de vierde plaats dankzij een overwinning (3-1) op Genoa. Wesley Hoedt en Ricardo Kishna bleven op de bank bij de ploeg van coach Simone Inzaghi, die Felipe Anderson, Lucas Biglia en Wallace zag scoren. Lucas Ocampos had kort na rust beide partijen nog op gelijke hoogte gebracht.

AC Milan, derde met eveneens 25 punten, speelt zondagavond nog de derby in San Siro tegen Internazionale.