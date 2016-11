Ajax met Cerny tegen NEC

ANP Ajax met Cerny tegen NEC

AMSTERDAM - Václav Cerny begint zondag met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen NEC. De vleugelspits vervangt Amin Younes, die wegens een liesblessure niet inzetbaar is.

Door ANP - 20-11-2016, 13:31 (Update 20-11-2016, 13:31)

Trainer Peter Bosz zit even dun in zijn buitenspelers. Want Anwar El Ghazi moet deze maand nog voor straf met Jong Ajax trainen en spelen. De basisformatie van Ajax telt verder geen verrassingen. Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en Bertrand Traoré hebben afgerekend met blessureleed en verschijnen om 14.30 uur aan de aftrap in de ArenA.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Traoré, Dolberg en Cerny.