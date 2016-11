Geblesseerde Brenet op krukken uit Tilburg

TILBURG - PSV moet het waarschijnlijk een tijdje stellen zonder Joshua Brenet. De kersverse international viel zaterdag in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-0) kort na rust uit met een enkelblessure. Brenet verliet het Koning Willem II-stadion op krukken.

Door ANP - 19-11-2016, 22:47 (Update 19-11-2016, 22:47)

,,Zijn enkel klapte dubbel'', verklaarde trainer Phillip Cocu. Brenet, die vorige week als invaller tegen België debuteerde in Oranje en een paar dagen later in de basis stond tegen Luxemburg, moest door twee stafleden van het veld worden geholpen. ,,Ik weet niet precies wat de schade is, dat gaan we in Eindhoven onderzoeken. Maar het gevoel is niet zo goed'', aldus Cocu.

Brenet werd vervangen door Jetro Willems, de international die zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Willems viel in Tilburg vooral op met veel balverlies. ,,Als Joshua wegvalt, kan Jetro laten zien dat hij zich terug kan knokken en weer een belangrijke schakel is voor PSV'', aldus Cocu.