Excelsior weet weer wat winnen is

ANP Excelsior weet weer wat winnen is

ROTTERDAM - Na zes nederlagen op rij heeft Excelsior eindelijk weer een overwinning geboekt. Sparta werd zaterdag in een spannende Rotterdamse derby met 3-2 verslagen.

Door ANP - 19-11-2016, 22:42 (Update 19-11-2016, 22:48)

Excelsior begon met twee hoekschoppen agressief. Sparta nam daarna het initiatief over. Halverwege de eerste helft leverde dat het openingsdoelpunt op. Na een goede actie van Thomas Verhaar kwam de bal dankzij Stijn Spierings terecht bij Loris Brogno, die via het been van Khalid Karami binnen schoot (0-1).

Sparta beleefde niet lang plezier van die voorsprong. Nog geen 5 minuten later maakte Stanley Elbers met een fraaie volley de gelijk: 1-1. Luttele minuten later kwam Excelsior zelfs op voorsprong. Na een fout in de defensie van Sparta kreeg Fredy Ribeiro een vrije doortocht. Hij accepteerde het presentje dankbaar en zette Sparta een kwartier voor rust op achterstand.

De onverwachte voorsprong gaf Excelsior vertrouwen. De ploeg kwam in de openingsfase van de tweede helft verdedigend niet in de problemen en kreeg zelfs enkele mogelijkheden de marge te vergroten. Dat lukte uiteindelijk na 65 minuten. Verhaar beging een overtreding op invaller Hicham Faik, waarna Nigel Hasselbaink de strafschop onberispelijk achter doelman Roy Kortsmit schoot.

Nog geen 10 minuten later bracht Denzel Dumfries met de aansluitingstreffer de spanning terug. In de vaak hectische slotfase was Sparta nog dicht bij de gelijkmaker, maar Excelsior trok de drie punten uiteindelijk met enig geluk over de eindstreep.