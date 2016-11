Zonder ideeën speelt PSV gelijk in Tilburg

TILBURG - PSV heeft zaterdag in de achtervolging op koploper Feyenoord weer punten laten liggen. De landskampioen moest bij het laaggeklasseerde Willem II genoegen nemen met 0-0. In Tilburg kwam een einde aan een reeks van 36 uitwedstrijden in de eredivisie waarin PSV steeds minimaal één doelpunt maakte. De laatste keer dat de Eindhovenaren niet scoorden, was op 28 september 2014 bij sc Heerenveen.

Door ANP - 19-11-2016, 21:41 (Update 19-11-2016, 21:46)

PSV, dat voor de interlandperiode ook al punten liet liggen tegen FC Twente, speelde in een veel te laag tempo om het Willem II lastig te maken. Zoals wel vaker dit seizoen ontbrak het aan creativiteit op het Eindhovense middenveld, waar de geblesseerde Andrés Guardado ontbrak. Davy Pröpper was weliswaar verlost van knieklachten, maar de international zat in Tilburg op de bank en viel pas in de slotfase in.

Trainer Phillip Cocu posteerde de Duitser Daniel Schwaab, van origine een verdediger, op het middenveld tussen Bart Ramselaar en Oleksandr Zintjsenko in. De Oekraïense huurling mocht na een paar aardige invalbeurten voor het eerst in de basis beginnen, maar ook Zintsjenko kon zijn stempel niet op het spel drukken. Bij Schwaab ontbrak het in balbezit aan ideeën om iets toe te voegen.

Spits Luuk de Jong, die al wekenlang droog staat, werd zodoende amper in stelling gebracht. De aanvoerder van PSV kreeg vroeg in de wedstrijd wel een kansje, maar De Jong kopte de bal recht op doelman Kostas Lamprou af. Aan de anderen vloog in de openingsfase een indraaiende voorzet van Jordy Croux net langs het doel van Jeroen Zoet. De keeper stond na een paar weken afwezigheid vanwege een spierblessure weer onder de lat.

Zoet kwam na een half uur ongestraft weg toen hij de doorgebroken Croux torpedeerde. De Belg ging na een steekbal op Zoet af, maar werd door de keeper onderuit gekegeld toen hij de bal hoog over schoot. Scheidsrechter Richard Liesveld zag er geen strafschop in.

PSV werd in de tweede helft pas gevaarlijk toen Steven Bergwijn in het veld was gekomen voor de onzichtbare Luciano Narsingh. De Jong kreeg twee flinke kansen, maar schoot de bal eerst in handen van Lamprou en kopte daarna naast. Daardoor bleef PSV steken op een teleurstellende 0-0.