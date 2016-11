Kane redt Tottenham Hotspur

LONDEN - Harry Kane heeft Tottenham Hotspur zaterdag aan een zwaarbevochten overwinning op West Ham United geholpen. De thuisploeg keek vlak voor tijd op het eigen White Hart Lane tegen een achterstand aan, maar dankzij twee treffers van Kane pakten de Spurs alsnog de winst: 3-2. De winnende treffer kwam in blessuretijd uit een strafschop.

Kane vormde tegen West Ham United een aanvalsduo met Vincent Janssen. De spits van het Nederlands elftal werd twintig minuten voor tijd gewisseld, vlak nadat hij een strafschop had veroorzaakt. Janssen ging bij een hoekschop van de bezoekers aan Winston Reid hangen, waarna Manuel Lanzini vanaf elf meter de 1-2 binnen schoot.

West Ham was in de eerste helft op voorsprong gekomen via Michail Antonio. Harry Winks, de twintigjarige debutant in de basis bij Tottenham, zorgde kort na rust voor de gelijkmaker. Winks schoot de rebound binnen nadat Janssen op doelman Darren Randolph was gestuit.

De Nederlander leek de eerste nederlaag van zijn club in te leiden door een strafschop te veroorzaken, maar zag vanaf de kant hoe Kane in de laatste minuten met twee doelpunten alsnog voor feest op White Hart Lane zorgde. Beide doelpunten werden ingeleid door de Zuid-Koreaanse invaller Son Heung-min. Diep in blessuretijd moest de gefrustreerde Reid met twee keer geel en dus rood van het veld.

Tottenham Hotspur staat op de vijfde plaats in de Premier League, drie punten achter Liverpool. Chelsea kan de eerste plaats zondag overnemen van Liverpool als het wint van Middlesbrough.