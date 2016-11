Touré en Guardiola zijn weer vrienden

LONDEN - Met een vriendelijk tikje op de borst van Yaya Touré bedankte manager Pep Guardiola van Manchester City de Ivoriaan voor diens glorieuze rentree. Touré bekroonde zaterdag zijn eerste optreden van dit seizoen in de Premier League met twee doelpunten tegen Crystal Palace (1-2). ,,Ik ben heel blij voor Yaya, hij is een fijne jongen en over zijn kwaliteiten bestaat geen enkele twijfel'', zei Guardiola.

Door ANP - 19-11-2016, 19:49 (Update 19-11-2016, 19:49)

Toch negeerde de Spanjaard de 33-jarige middenvelder dit seizoen volledig. Guardiola en Touré botsten eerder bij FC Barcelona en ook bij Manchester City zag de succestrainer het niet zitten in de Ivoriaan. Tegen Crystal Palace mocht Touré echter eindelijk weer eens opdraven, omdat andere spelers rust kregen.

,,Ik wil het team helpen en zorgen dat we succes hebben'', zei Touré, die na afloop in de kleedkamer met applaus werd ontvangen door zijn teamgenoten. ,,Ik was mentaal klaar om te spelen, ik wist dat de manager me op een dag weer nodig zou hebben.''

Volgens Guardiola had Touré het zelf afgedwongen dat hij weer eens mocht spelen. ,,De afgelopen twee maanden heeft hij fantastisch getraind. Zijn instelling is perfect en zijn teamgenoten houden van hem. Met Yaya erbij kunnen we nog meer rouleren.''