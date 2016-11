Spurs met Janssen tegen West Ham United

LONDEN - Vincent Janssen begint zaterdagavond om 18.30 uur met Tottenham Hotspur aan de thuiswedstrijd tegen West Ham United. De aanvaller mag laten zien dat hij een succesvol spitsenduo met Harry Kane kan vormen.

Door ANP - 19-11-2016, 17:56 (Update 19-11-2016, 17:56)

Janssen krijgt de voorkeur boven Son Heung-min, de Zuid-Koreaan die op de bank start. De spits miste afgelopen zondag nog de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Luxemburg. Janssen was vier dagen eerder geblesseerd uitgevallen in het oefenduel met België. Janssen kwam in die wedstrijd twee keer hard in botsing met doelman Simon Mignolet.